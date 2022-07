Maurer geißelt SPÖ: „Partei des Betons & Benzins“

„Dafür, dass die Frau Rendi-Wagner sich schon als nächste Kanzlerin geriert, halte ich ihre Aussagen für äußerst wenig staatstragend“, meinte Maurer. Die Sozialdemokratie habe eine wichtige Rolle in der österreichischen Demokratie, aber was sie derzeit abliefere, sei ihrer „historischen Verantwortung und Tradition nicht würdig“, meint die Grüne Klubobfrau. „Seriöse Politik besteht aus sehr viel mehr als einem Taferl, das man im Plenum in die Höhe streckt.“