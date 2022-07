Kickl: „Nehammer kann von Orban viel lernen!“

Fordert Volksbefragung zu Sanktionen ...

Auch beim Thema der illegalen Migration solle sich Österreich laut dem FPÖ-Chef an Ungarn halten. Ein Austritt aus der Europäischen Union sei für ihn derzeit „kein Thema“, aber ausschließen möchte er es nicht. Auch an Kritik an der EU mangelt es nicht, vor allem, was das die Sanktionen gegen Russland anbelangt. „Sie bringen nichts und führen nicht dazu, dass der Krieg endet“, so der blaue Chef. Deswegen fordert er eine Volksbefragung, an dessen Ende seiner Meinung nach ein Ende der Sanktionen stünde, denn: „Die Menschen wollen die Sanktionen gegen Russland nicht“, ist er sich sicher.