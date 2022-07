Rendi-Wagner: „Gesamte Regierung rücktrittsreif“

Experten uneins über Quarantäne-Ende

Doch nicht nur in der Politik herrscht Uneinigkeit über die neue Maßnahme, auch Wissenschaftler zeigen sich gespalten: Während Epidemiologe Gerald Gartlehner die Aufhebung für vertretbar hält und eine Fokussierung auf Risikogruppen anregt, zeigten sich andere Wissenschaftler wie etwa der Molekularbiologe Ulrich Elling, der Virologe Norbert Novotny oder der Virologe Andreas Bergthaler skeptisch. Aus Sicht der Wissenschaft sei es „schwierig, diesen Schritt zu unterstützen“ - wenngleich freilich die Politik anders entscheiden könne, so Bergthaler in der „Zeit im Bild“. Er ist Mitglied im von der Regierung eingesetzte Krisenstab Gecko, und dort habe bei der Sitzung am Montag die Skepsis überwogen. Die Entscheidung für das Quarantäne-Ende falle zum falschen Zeitpunkt. Denn aus den Abwasseranalysen wisse man, dass die Dunkelziffer weiter im Steigen sei. Bergthaler warnte auch vor dem „Trugschluss“, dass Menschen mit milden Symptomen nicht ansteckend seien.