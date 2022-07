Rendi-Wagner: „Ja, ich möchte Kanzlerin werden!“

Eigentlich sollten die diesjährigen krone.tv-Sommergespräche in den Büros der Parteichefs stattfinden. Die Parteichefin der Roten, Pamela Rendi-Wagner, bittet uns allerdings kurzfristig vor eine plakative, rote Wand. „Ist es in Ihrem Büro etwa zu unordentlich?“, will Journalistin Katia Wagner wissen. Nein, beschwichtigt sie - es würde dort nur so viel gearbeitet werden, weswegen sie uns das Büro dann doch nicht zeigen möchte.