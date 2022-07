Orban-Aussagen überschatteten Besuch in Wien

Kritik prallt an Orbán ab

Der ungarische Premier selbst ließ die Kritik an ihm nicht gelten. Er sei nicht von Haus aus Rassist und begründe seine Ablehnung gegenüber jeglicher Form der Migration „nicht auf biologischen, sondern auf kulturellen Fragen“. In Sachen Antisemitismus denke er zudem wie Nehammer, erlaubte er sich einen kleinen Seitenhieb - in Ungarn gebe es jedenfalls null Toleranz zu Antisemitismus.