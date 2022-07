Orban in Wien mit Pfiffen und Protest empfangen

Nehammer will Holocaust-Aussagen ansprechen

Nehammer hatte noch am Mittwoch nach dem Sommerministerrat gesagt, er werde Orbán auf dessen Äußerungen ansprechen. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das direkte Gespräch nicht scheue. Alles, was mit Verharmlosung zu tun hat, ist für uns inakzeptabel“, so der Kanzler. Für ihn gebe es daher keine „Zweifel, dass die Aussagen natürlich zu kritisieren sind“. Österreich trage hier eine besondere Verantwortung, wies der Kanzler auch auf Initiativen gegen Antisemitismus im eigenen Land und Besuchen von Gedenkstätten hin.