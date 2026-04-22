Faktor Arbeit in Österreich extrem hoch belastet

WKÖ legt vor und senkt jetzt die Kammerumlage

Zumindest die Wirtschaftskammer handelt nun, ob die von ihr ebenfalls stark kritisierten Abgaben zu senken. Die Kammerumlage 2 – sie zählt auch zu den Lohnnebenkosten – wird gesenkt, bis 2029 in Summe um 100 Millionen Euro, ab 2030 dann jährlich um 100 Millionen Euro, eine Senkung um etwa 20 Prozent.