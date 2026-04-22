Bundeskanzler Stocker geht unter die Podcaster

„Demokratie lebt davon, dass Menschen verstehen, was wir tun. Vertrauen in Politik entsteht durch Verständnis“, wurde Stocker zitiert. Hinter jeder Entscheidung stecke mehr, als eine Schlagzeile zeigen könne. „Diesen Blick hinter die Kulissen wollen wir mit ‚Am Ballhausplatz‘ ermöglichen“, so Stocker. Vor allem in den USA ist es mittlerweile üblich, dass Politiker über eigene Podcasts einen direkten Draht zu ihren Wählern suchen.