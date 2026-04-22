Bundeskanzler Stocker geht unter die Podcaster

Das Bundeskanzleramt will künftig einen eigenen Podcast produzieren. Unter dem Titel „Am Ballhausplatz“ sollen neben Regierungsmitgliedern auch Fachexperten aus den Ressorts zu aktuellen Themen zu Wort kommen. In der ersten Folge nimmt der Kanzler höchstpersönlich Platz.
Christian Stocker (ÖVP) will über seinen offiziellen Besuch in Indien in der vergangenen Woche informieren. Dabei werde es Einblicke in das Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi geben, teilte das Kanzleramt am Mittwoch mit.
Thema ist auch, warum 60 Unternehmen an der Reise teilgenommen haben und warum Indien für Österreich ein spannender Zukunftsmarkt ist. Zudem werde über aktuelle geopolitische Themen gesprochen.
Geführt werden die Gespräche von Mitarbeiterinnen des Bundeskanzleramtes. Einmal die Woche spricht jeweils eine von beiden mit Gästen über aktuelle Themen, dabei soll Einblick in die Regierungsarbeit und das Bundeskanzleramt ermöglicht werden, hieß es.
Jede Folge dauert rund 15 Minuten und wird hausintern produziert. Der Podcast wird auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder YouTube zu finden sein.
„Demokratie lebt davon, dass Menschen verstehen, was wir tun. Vertrauen in Politik entsteht durch Verständnis“, wurde Stocker zitiert. Hinter jeder Entscheidung stecke mehr, als eine Schlagzeile zeigen könne. „Diesen Blick hinter die Kulissen wollen wir mit ‚Am Ballhausplatz‘ ermöglichen“, so Stocker. Vor allem in den USA ist es mittlerweile üblich, dass Politiker über eigene Podcasts einen direkten Draht zu ihren Wählern suchen.
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