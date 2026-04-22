Pircher über „andächtige Stille“ in Falco-Villa

. . .was er auch in der Villa, gemeinsam mit rund 25 anderen Leuten, tat. „Es herrschte dort irgendwie so eine schöne und andächtige Stille. Das ist eigentlich unbeschreiblich“, schildert er in der „Krone“ seine Erlebnisse. Auch verrät er, was er beim Betreten des Hauses erlebte: „Es lief dort ,Rock Me Amadeus‘ über einen Plattenspieler, der dort aufgestellt war. Da ging es mir durch und durch“