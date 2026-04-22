Weißmann-Affäre: „Du wirst mich noch kennenlernen“

„Unzählige Male gesagt, dass ich nicht mehr möchte“

Die Chatprotokolle gehen über drei Jahre. Die „Krone“ hatte am Sonntag Gelegenheit, in diese WhatsApp-Nachrichten Einblick zu nehmen. Kerstin K.: „Für mich war das tatsächlich am Anfang eine nette Freundschaft, wir sind oft gemeinsam laufen gegangen. Aber ich habe ihm unzählige Male gesagt, dass ich nicht mehr möchte. Es findet sich in all den Chats keine einzige Nachricht von mir, dass ich mehr möchte – geschweige denn eine romantische oder sexuelle Beziehung.“