Orban: „Wir wollen keine gemischte Rasse werden“

Viktor Orban hat am Wochenende mit einem verbalen Rundumschlag aufhorchen lassen. Ungarns Ministerpräsident zog vor Tausenden Anhängern im rumänischen Kurort Baile Tusnad über mehrere EU-Mitgliedsstaaten und deren Asylpolitik her. Dabei benutzte Orban offen rassistisches Vokabular. So meinte er etwa, Europa sei geteilt in „jene Welt, in der sich die europäischen Völker mit den Ankömmlingen von außerhalb vermischen.“ Dem gegenüber gebe es das Karpatenbecken, wo sich europäische Völker wie Ungarn, Rumänen, Slowaken und andere miteinander vermischten. „Wir sind bereit, uns untereinander zu vermischen, aber wir wollen keine gemischte Rasse werden“, so Orban.