USA: Äußerungen von Orban sind „unverzeihlich“

Orbans Beraterin Zsuzsa Hegedüs, die am Dienstag in einem aufsehenerregenden Schritt aus Protest gegen die Aussagen des Premiers als Beauftragte für die soziale Integration zurückgetreten war, machte unterdessen einen Rückzieher. Aufgrund der Klarstellungen des Regierungschefs bei dessen Besuch in Wien am Donnerstag sei ihr Rücktritt „mittlerweile unbegründet“, so die Soziologin in einem offenen Brief, der vom Portal „Mandiner“ am Freitag veröffentlicht wurde.