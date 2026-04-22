Sorge um Tierärztin: „Bete, dass sie es schafft“

Bronzefigur für „Timmy“ im Gespräch

Trotz der Sorge um die Tierärztin betonte Backhaus noch einmal, wie wichtig ihm „Timmy“ sei. Er kann sich sogar ein Denkmal für den Meeressäuger vorstellen. Es sei möglich, „dass wir eine Bronzefigur irgendwann hinstellen.“ Diese soll eine „Mahnung für die Menschen“ sein. Backhaus zeigte sich davon überzeugt, dass „Timmy“ inzwischen eine enorme Symbolkraft entwickelt hat. „Ich kann mir vorstellen, dass das in die Geschichte unseres Landes eingeht“, meinte er.