Mikl-Leitner versöhnlich: „Da bin ich bei Ludwig“

Noch bis vor Kurzem herrschte zwischen Niederösterreich und Wien in Gesundheitsfragen dicke Luft – Grund dafür ist die Gastpatienten-Thematik. Doch zumindest den Vorschlägen vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zur Gesundheitspolitik kann die Landesfürstin Johanna Mikl-Leitner nun etwas abgewinnen und zeigt sich überraschend positiv: „Ich bin es auch leid, bei der Gesundheitsreform auf den einen großen Wurf zu warten. Da bin ich ganz bei Bürgermeister Michael Ludwig: Setzen wir lieber mehrere kleinere Schritte rasch um“, sagt sie zur „Krone“. Denn auch mit vielen kleinen Schritten komme man ans Ziel.