Roaming: Neue EU-Verordnung bringt Verbesserungen

Seit 2017 können die Verbraucher im EU-Inland sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen kostenlos telefonieren, simsen und mobile Daten nutzen, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen. Die Regelung wäre nun ausgelaufen. Die neue Roamingverordnung gilt bis 2032. Laut einer Eurobarometer-Umfrage ist „Roam like at Home“ sehr populär bei EU-Bürgern.