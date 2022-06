Achtung vor Roaming-Fallen im Sommerurlaub!

Es ist ein Klassiker: Man fährt auf einem Schiff entlang der italienischen oder kroatischen Adria, telefoniert mit den Liebsten daheim und wähnt sich in Sicherheit, was die Kosten angeht: Es handelt sich ja um EU-Gebiet, und damit sollte das Telefonat von der EU-weiten Roaming-Verordnung umfasst sein - der „all-in-Vertrag“ aus Österreich müsste also auch hier gelten. Doch weit gefehlt: „Schiffe abseits der Häfen sind von der EU-Reglung ausgenommen und haben ihre eigenen Tarife. Und das kann teuer werden“, so RTR-Telekom-Regulator Klaus Steinmaurer in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.