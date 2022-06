„Irreführende“ Anmeldung: Beschwerde gegen Google

Google weist Vorwürfe zurück

Google erklärte, Nutzer könnten aus verschiedenen Optionen auswählen. Die Möglichkeiten seien klar und einfach, hieß es. Der Internetkonzern musste in der Vergangenheit in der EU wegen wettbewerbsschädlicher Verfehlungen bereits mehr als acht Milliarden Euro an Strafen zahlen und steht im Mittelpunkt von zwei laufenden Kartellverfahren.