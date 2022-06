So verändert die Inflation, wie wir online shoppen

Die zuletzt stark gestiegene Inflation hat sich auf das Online-Zahlungsverhalten der Österreicher ausgewirkt. Das ergab eine Umfrage in Auftrag der Zahlungsplattform Paysafe. Ein Drittel der Befragten gab an, bei der Bezahlung im Internet nun öfter auf digitale Wallets (53 Prozent) und vermehrt auf eCash (31 Prozent) zurückzugreifen. Insgesamt wurden für die Umfrage 1000 Personen in Österreich befragt.