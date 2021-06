Online-Shopping-Sucht um 400 Prozent gestiegen

„Vor der Pandemie hatten wir fünf bis zehn Patienten in unserer Suchtmedizin-Ambulanz im Linzer Neuromed Campus“, sagt Primar Kurosch Yazdi, der Vorstandsvorsitzender der pro mente OÖ ist: „Diese Anzahl hat sich im Vorjahr um 400 Prozent vergrößert.“ So sehen die nackten Zahlen aus: Nikotin bleibt das Suchtmittel Nummer eins, auch wenn sich die Zahl der täglichen Raucher in den vergangenen 20 Jahren von 40 auf 17 Prozent reduziert hat. Alkohol ist die am stärksten verbreitete „psychoaktive Substanz“. 90 % der Erwachsenen haben im Vorjahr Alkohol konsumiert. 5% sind alkoholkrank, 10% haben einen problematischen Umgang.