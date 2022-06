Das Geheimnis um den Peugeot 408 ist gelüftet!

Damit, dass Peugeot eine neue Baureihe ankündigt und anschließend die Fachwelt gesammelt sehnlichst auf die ersten Bilder wartet, hätten wir nun wirklich gerechnet! Nun ist es so weit: Die Franzosen lüpfen das Tuch und zeigen den Peugeot 408. Der ist - ja, was ist er eigentlich? Wirklich neu, also ohne Vorgänger, und ein Fließheck. Aber ein hohes. Also vielleicht ein Crossover?