Peugeot 508 PSE: So fährt sich der 360-PS-Sportler

Im Test kam der Peugeot 508 mit voll geladenem Akku rein elektrisch 30 Kilometer weit (42 km nach WLTP). Mit leerer Batterie, also ausschließlich per Verbrennungsmotor, genehmigte er sich bei moderater Fahrweise acht Liter. Im Sportmodus, wo der Akku ständig vom Benziner geladen wird, um jederzeit die volle Power abrufen zu können, wird es auf jeden Fall zweistellig. Der tatsächliche Realverbrauch hängt hier also noch mehr von der Fahrweise bzw. vom Nutzungsprofil ab als bei reinen Verbrennern. Nicht von Vorteil ist der mit 43 Liter sehr kleine Tank. Die reinen Benzin-Modelle haben einen 62-Liter-Tank.