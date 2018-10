Peugeot 508 GT: Mehr Faszination als Perfektion?

Grenzgänger: Assistenten an Bord

Der Testwagen hat alles Assistentige an Bord, was gut und gar nicht mal so teuer ist. Etwa das "Drive Assist Plus Paket um 800 Euro, das den Radartempomat und den Spurhalteassistenten „Lane Positioning Assist“ umfasst, also den teilautonomen Lenkassistenten. Leider orientiert sich der nicht an der Mitte der Fahrspur, sondern ganz links oder ganz rechts. Dadurch kommt das Fahrzeug häufig der Leitplanke oder einem überholten Lastwagen gefährlich nahe. Völlig unnötige Gefahr! Unpraktisch: Der Lenkassistent ist nach jedem Neustart automatisch aktiv.