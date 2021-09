Peugeot 308: Grüne Basis folgt Zeichen der Zeit

Quantensprung bei Innenraum und Elektronik

Der Innenraum wirkt sehr hochwertig, sogar in der Basisausstattung. Bunt statt nur grün ist das Tacho-Display über dem oben und unten abgeflachten Lenkrad. Die verschiedenen Ansichten wirken vor allem in der Top-Version mit 3-D-Darstellung verspielt. Praktisch sind die konfigurierbaren Touchflächen unterhalb des zentralen Touchscreens, wie auch das Bediensystem insgesamt einen sehr gelungenen Sprung in die Neuzeit vollzogen hat, schönen Gruß nach Wolfsburg.