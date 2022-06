So tricksen China-Shops europäische Kundschaft aus

Oft kein Impressum, teure Rücksendungen

Viele chinesische Online-Shops mit deutscher Tarn-Domain hätten nicht einmal ein Impressum, dem man die Adresse entnehmen könnte, warnt Rehberg. Auch telefonischen Kundendienst böten die meisten nicht. Man ist auf ein Kontaktformular angewiesen - und weiß letztlich nicht, mit wem eigentlich ein Kaufvertrag zustande kam. Eine Rückabwicklung ist so kaum möglich. In manchen Fällen werde für die Rücksendung eine Adresse in China angegeben, die Versandkosten müsse der Käufer aber selbst tragen. „Das kann so teuer wie die eigentliche Bestellung sein“, so Rehberg.