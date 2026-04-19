Hagel, Regen: Schwere Gewitter ziehen übers Land

Am Montag zeigt sich das Wetter wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag werden vor allem im Bergland und im Süden die Schauer häufiger, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Norden der Alpen und im Osten zeitweise etwas lebhafter aus West bis Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen bei 1 bis 9 Grad, am Nachmittag klettern die Werte auf 11 bis 19 Grad mit den höchsten Werten im Südosten.