Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wetterchaos droht

Hagel, Regen: Schwere Gewitter ziehen übers Land

Wetter
19.04.2026 13:43
Mit Beginn am Sonntag wird das Wetter in den kommenden Tagen zunehmend ungemütlich. Zeitweise ...
Mit Beginn am Sonntag wird das Wetter in den kommenden Tagen zunehmend ungemütlich. Zeitweise kann es auch windig werden, begleitet von Gewittern, wie etwa in Osttirol (s. Bild oben).(Bild: A.N.Foto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Donner, Gewitter, Hagel: Nach dem frühlingshaften Wochenende kündigt sich am Himmel schon der Wetterwechsel an. In den nächsten Tagen wird es spürbar ungemütlicher. Danach beruhigt sich das Ganze aber wieder rasch – und die Sonne kommt zurück mit bis zu frühlingshaften 22 Grad.

0 Kommentare

Im Westen sind viele bereits am Sonntagmorgen mit Donnergrollen und grauen Aussichten aufgewacht. Die Experten der Unwetterzentrale warnen mit der zweit- bzw. dritthöchsten Warnstufe vor heftigen Gewittern und Hagel. Im Tagesverlauf ziehen die Gewitterwolken dann über das ganze Land, vielerorts ist mit kräftigen Schauern und teils auch Hagel zu rechnen. Betroffen sind laut den Experten alle Bundesländer.

Am Montag zeigt sich das Wetter wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag werden vor allem im Bergland und im Süden die Schauer häufiger, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Norden der Alpen und im Osten zeitweise etwas lebhafter aus West bis Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen bei 1 bis 9 Grad, am Nachmittag klettern die Werte auf 11 bis 19 Grad mit den höchsten Werten im Südosten.

Auch am Dienstag geben sich Sonne und Wolken immer wieder die Klinke in die Hand. Im Tagesverlauf werden die Schauer immer häufiger, besonders in den Bergregionen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. In der Früh wird es mit 0 bis 6 Grad stellenweise recht frisch, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 9 bis 15 Grad.

Im Westen toben bereits heftige Gewitter:

Wetterumschwung zur Wochenmitte
Der Mittwoch verläuft vielerorts freundlich und ruhig, die Sonne setzt sich meist durch, gelegentlich ziehen ein paar Wolkenfelder vorbei. Regen bleibt die Ausnahme, es bleibt tagsüber überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zeitweise auch etwas lebhafter aus Nordwest bis Nordost. In den Morgenstunden wird es mit minus 2 bis plus 5 Grad kühl, inneralpin und im Mühl- und Waldviertel bleibt es vielerorts frostig. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 12 bis 18 Grad.

Der Donnerstag bringt dann noch mehr Sonne: Oft zeigt sich der Himmel strahlend blau, nur selten mischen sich Wolken dazwischen. Im Tagesverlauf frischt der Wind etwas auf, zunächst meist mäßig, Richtung Osten auch lebhaft, in freien Lagen vereinzelt kräftiger aus Nordwest bis Nord. In der Früh hat es 0 bis 6 Grad, am Nachmittag werden 14 bis 21 Grad erreicht.

Lesen Sie auch:
Am Sonntagnachmittag sollten Sie den Regenschirm auspacken!
In der Steiermark
Tief „Waltraud“ sorgt für erstes Frühlingsgewitter
19.04.2026

Bis zu 22 Grad möglich
Freundlich geht es auch am Freitag weiter, auch wenn sich vor allem im Nordosten zeitweise etwas dichtere Wolken bemerkbar machen. Sonst dominiert weiterhin die Sonne bei meist lockerer Bewölkung. Der Wind legt wieder etwas zu und weht meist aus West bis Nord, im Süden und Westen teils mäßig, im Norden und Osten verbreitet lebhaft. Die Frühwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 15 bis 22 Grad.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
19.04.2026 13:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienBerglandAlpenNordwest
GewitterHagel
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
299.163 mal gelesen
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
208.021 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
190.967 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2246 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1128 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
813 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Wetter
Bevor Gewitter kommt
April zeigt gute Laune! Jetzt schnell Sonne tanken
Am Mittwoch in Tirol
Lawinengefahr wegen Nassschnees teils groß
Wechselhafter April
Sonne kehrt zurück, bis zu 23 Grad – aber dann …
Er tut was er will
Aprilwetter spielt verrückt: Weiße Überraschung!
NÖ Wetter
Heute verbreitet trüb und nass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf