Hagel, Regen: Schwere Gewitter ziehen übers Land

Donner, Gewitter, Hagel: Nach dem frühlingshaften Wochenende kündigt sich am Himmel schon der Wetterwechsel an. In den nächsten Tagen wird es spürbar ungemütlicher. Danach beruhigt sich das Ganze aber wieder rasch – und die Sonne kommt zurück mit bis zu frühlingshaften 22 Grad.
Im Westen sind viele bereits am Sonntagmorgen mit Donnergrollen und grauen Aussichten aufgewacht. Die Experten der Unwetterzentrale warnen mit der zweit- bzw. dritthöchsten Warnstufe vor heftigen Gewittern und Hagel. Im Tagesverlauf ziehen die Gewitterwolken dann über das ganze Land, vielerorts ist mit kräftigen Schauern und teils auch Hagel zu rechnen. Betroffen sind laut den Experten alle Bundesländer.
Am Montag zeigt sich das Wetter wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag werden vor allem im Bergland und im Süden die Schauer häufiger, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Norden der Alpen und im Osten zeitweise etwas lebhafter aus West bis Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen bei 1 bis 9 Grad, am Nachmittag klettern die Werte auf 11 bis 19 Grad mit den höchsten Werten im Südosten.
Auch am Dienstag geben sich Sonne und Wolken immer wieder die Klinke in die Hand. Im Tagesverlauf werden die Schauer immer häufiger, besonders in den Bergregionen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. In der Früh wird es mit 0 bis 6 Grad stellenweise recht frisch, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 9 bis 15 Grad.
Im Westen toben bereits heftige Gewitter:
Wetterumschwung zur Wochenmitte
Der Mittwoch verläuft vielerorts freundlich und ruhig, die Sonne setzt sich meist durch, gelegentlich ziehen ein paar Wolkenfelder vorbei. Regen bleibt die Ausnahme, es bleibt tagsüber überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zeitweise auch etwas lebhafter aus Nordwest bis Nordost. In den Morgenstunden wird es mit minus 2 bis plus 5 Grad kühl, inneralpin und im Mühl- und Waldviertel bleibt es vielerorts frostig. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 12 bis 18 Grad.
Der Donnerstag bringt dann noch mehr Sonne: Oft zeigt sich der Himmel strahlend blau, nur selten mischen sich Wolken dazwischen. Im Tagesverlauf frischt der Wind etwas auf, zunächst meist mäßig, Richtung Osten auch lebhaft, in freien Lagen vereinzelt kräftiger aus Nordwest bis Nord. In der Früh hat es 0 bis 6 Grad, am Nachmittag werden 14 bis 21 Grad erreicht.
Bis zu 22 Grad möglich
Freundlich geht es auch am Freitag weiter, auch wenn sich vor allem im Nordosten zeitweise etwas dichtere Wolken bemerkbar machen. Sonst dominiert weiterhin die Sonne bei meist lockerer Bewölkung. Der Wind legt wieder etwas zu und weht meist aus West bis Nord, im Süden und Westen teils mäßig, im Norden und Osten verbreitet lebhaft. Die Frühwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 15 bis 22 Grad.
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