LIVE ab 14.30 Uhr: TSV Hartberg gegen SK Rapid!

Für die Steirer ist die Meistergruppe soliden Leistungen zum Trotz bisher ein hartes Pflaster. Nur zwei Punkte aus vier Spielen und ein mageres Tor schauten dabei heraus, immerhin trotzte das Schlusslicht zuletzt Sturm ein 0:0 ab und hätte den Platz durchaus auch als Sieger verlassen können. Nun soll der erste Sieg her, die Austria und Salzburg sind je vier Punkte voran. „Für den Kopf war es wichtig, aus Graz etwas mitzunehmen“, betonte Trainer Manfred Schmid. „Die Form stimmt, die Leistungskurve geht nach oben. Wir sind für das Rapid-Doppel nicht nur bereit, sondern freuen uns richtig darauf.“