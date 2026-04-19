Nach Ausweichmanöver: Unfall mit vier Fahrzeugen

Durch das Ausweichmanöver kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw. Dabei wurde der 60-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn gedrängt. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau (58) und deren Enkelkinder im Alter von einem und vier Jahren in Richtung Weiz bergabwärts unterwegs. Bei der wuchtigen Kollision mit dem Gegenverkehr wurde der im abgedrängten Fahrzeug befindliche 60-Jährige schwer verletzt. Auch seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.