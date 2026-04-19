Nach Ausweichmanöver: Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein in die Fahrbahn ragender Traktor sorgte am Samstagnachmittag für einen heiklen Unfall zwischen vier Fahrzeugen im steirischen Anger (Bezirk Weiz). Von neun Insassen wurden zum Glück nur zwei verletzt. An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.
Gegen 12 Uhr fuhr ein 78-jähriger Pkw-Lenker auf der dreispurigen B72 (Weizer Straße). Als bei Viertelfeistritz plötzlich ein Traktor von einer Grundstücksausfahrt in die erste Fahrspur ragte, wich der 78-Jährige nach links auf die zweite Fahrspur aus. Dabei dürfte er den ihn überholenden 60-jährigen Pkw-Lenker übersehen haben. Er war gemeinsam mit seiner Frau (56) auf der zweiten Fahrspur unterwegs.
Durch das Ausweichmanöver kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw. Dabei wurde der 60-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn gedrängt. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau (58) und deren Enkelkinder im Alter von einem und vier Jahren in Richtung Weiz bergabwärts unterwegs. Bei der wuchtigen Kollision mit dem Gegenverkehr wurde der im abgedrängten Fahrzeug befindliche 60-Jährige schwer verletzt. Auch seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.
Kinder blieben unverletzt
Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben trotz der teils massiven Sachschäden an allen drei Pkw unverletzt. Die beiden Kinder im Pkw des 61-Jährigen wurden zur vorsorglichen Untersuchung in die Kinderklinik des LKH Graz verbracht. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Viertelfeistritz standen für die Berge- und Aufräumarbeiten im Einsatz. Die Unfallstelle war für die Dauer des Einsatzes bis etwa 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der ebenso 61-Jahre alte Traktorlenker gerade dabei gewesen sein, mit seiner mit Holz beladenen Arbeitsmaschine auf die B72 zu fahren. Dabei dürfte der Traktor etwas auf die erste Fahrspur geragt sein, wodurch es zum folgenschweren Ausweichmanöver kam. Hinweise auf eine Alkoholisierung konnten bei keinem der Unfallbeteiligten erhoben werden.
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