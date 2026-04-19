Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleinkinder involviert

Nach Ausweichmanöver: Unfall mit vier Fahrzeugen

Steiermark
19.04.2026 12:15
Die Unfallstelle auf der Weizer Straße
Die Unfallstelle auf der Weizer Straße(Bild: FF Viertelfeistritz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein in die Fahrbahn ragender Traktor sorgte am Samstagnachmittag für einen heiklen Unfall zwischen vier Fahrzeugen im steirischen Anger (Bezirk Weiz). Von neun Insassen wurden zum Glück nur zwei verletzt. An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.

0 Kommentare

Gegen 12 Uhr fuhr ein 78-jähriger Pkw-Lenker auf der dreispurigen B72 (Weizer Straße). Als bei Viertelfeistritz plötzlich ein Traktor von einer Grundstücksausfahrt in die erste Fahrspur ragte, wich der 78-Jährige nach links auf die zweite Fahrspur aus. Dabei dürfte er den ihn überholenden 60-jährigen Pkw-Lenker übersehen haben. Er war gemeinsam mit seiner Frau (56) auf der zweiten Fahrspur unterwegs.

Durch das Ausweichmanöver kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw. Dabei wurde der 60-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn gedrängt. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau (58) und deren Enkelkinder im Alter von einem und vier Jahren in Richtung Weiz bergabwärts unterwegs. Bei der wuchtigen Kollision mit dem Gegenverkehr wurde der im abgedrängten Fahrzeug befindliche 60-Jährige schwer verletzt. Auch seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

An allen beteiligten Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.
An allen beteiligten Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.(Bild: FF Viertelfeistritz)
(Bild: FF Viertelfeistritz)
(Bild: FF Viertelfeistritz)

Kinder blieben unverletzt
Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben trotz der teils massiven Sachschäden an allen drei Pkw unverletzt. Die beiden Kinder im Pkw des 61-Jährigen wurden zur vorsorglichen Untersuchung in die Kinderklinik des LKH Graz verbracht. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Viertelfeistritz standen für die Berge- und Aufräumarbeiten im Einsatz. Die Unfallstelle war für die Dauer des Einsatzes bis etwa 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der ebenso 61-Jahre alte Traktorlenker gerade dabei gewesen sein, mit seiner mit Holz beladenen Arbeitsmaschine auf die B72 zu fahren. Dabei dürfte der Traktor etwas auf die erste Fahrspur geragt sein, wodurch es zum folgenschweren Ausweichmanöver kam. Hinweise auf eine Alkoholisierung konnten bei keinem der Unfallbeteiligten erhoben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
19.04.2026 12:15
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Weiz
UnfallTraktorSachschadenFahrbahnAutoKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
298.715 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
188.475 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
181.861 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2240 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1115 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
813 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf