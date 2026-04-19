Mofafahrer (15) lag verletzt im steilen Gelände

Gemeinsam mit seinen Freunden war ein 15Jähriger am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Ebniterstraße von Ebnit Richtung Dornbirn (Vorarlberg) unterwegs. In einer Linkskurve touchierte er eine Leitplanke, wurde über diese geschleudert und stürzte rund 20 Meter über steiles Gelände ab.
Seine beiden Kollegen, die vom Unfall nichts bemerkt hatten, stellten erst einige Zeit später fest, dass ihr Freund nicht mehr hinter ihnen fuhr. Sie machten sich auf den Weg, um nach ihm zu suchen. Auf der Strecke fanden sie schließlich das beschädigte Mofa – und kurz darauf auch den schwerverletzten Jugendlichen.
Mit Bergekorb aus Gelände gebracht
Der junge Mann war ansprechbar und wurde von der Bergrettung mittels Bergekorb aus dem Gelände geborgen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.