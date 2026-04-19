Mofafahrer (15) lag verletzt im steilen Gelände

Seine beiden Kollegen, die vom Unfall nichts bemerkt hatten, stellten erst einige Zeit später fest, dass ihr Freund nicht mehr hinter ihnen fuhr. Sie machten sich auf den Weg, um nach ihm zu suchen. Auf der Strecke fanden sie schließlich das beschädigte Mofa – und kurz darauf auch den schwerverletzten Jugendlichen.

Mit Bergekorb aus Gelände gebracht

Der junge Mann war ansprechbar und wurde von der Bergrettung mittels Bergekorb aus dem Gelände geborgen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn gebracht.