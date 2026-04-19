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2. Fußball-Liga

Nächster Rückschlag für SKN St. Pölten

2. Liga
19.04.2026 12:57
Wieder kein Sieg für St. Pölten.
Wieder kein Sieg für St. Pölten.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SKN St. Pölten hat im Titelrennen der 2. Fußball-Liga den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. 

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Die Niederösterreicher kamen zum Abschluss der 26. Runde nicht über ein 0:0 gegen den FC Liefering hinaus und liegen damit mit zwei Punkten Rückstand auf Leader Austria Lustenau auf Platz zwei.

Der SKN hatte in der Vorwoche das direkte Duell mit den Vorarlbergern klar 0:3 verloren. Am Sonntag hatte Marco Hausjell mit einem Alutreffer Pech.

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