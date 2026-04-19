LIVE ab 14.30 Uhr: Austria Wien gegen RB Salzburg

27. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FK Austria Wien empfängt den FC Red Bull Salzburg. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
In Wien-Favoriten könnte sich derweil entweder die Austria oder Salzburg aus dem Titelkampf verabschieden. Schnabulieren die viertplatzierten „Bullen“ die „Veilchen“, würde der Rückstand der Elf von Coach Stephan Helm zur Spitze auf mindestens sechs Punkte anwachsen. Gleiches gilt umgekehrt auch für die Salzburger. „Die nächsten zwei Spiele werden sicher zeigen, in welche Richtung es geht“, ist Helm bewusst.
Eggestein ein Thema für den Kader?
Die Austria war in den letzten zwölf Heimspielen gegen Salzburg ohne Sieg geblieben. Das soll sich ändern, helfen könnte Stürmer Johannes Eggestein. „Ich denke, dass er ein Thema für den Kader sein wird“, sagte Helm. Ausfallen dürfte hingegen Philipp Maybach (Adduktorenprobleme).
Salzburg wird mit Trauerflor auflaufen
Die Salzburger haben indes eine Wiener Woche vor sich, nach dem Austria-Doppel wartet noch Rapid. „Für uns gilt es, die Lehren aus dem letzten Spiel gegen den LASK zu ziehen und uns in verschiedenen Bereichen zu verbessern“, meinte Trainer Daniel Beichler. Seine Mannschaft wird mit einem Trauerflor auflaufen und des verstorbenen Alexander Manninger gedenken. Der einstige Salzburg-Torhüter war am Donnerstag tödlich mit dem Auto verunglückt.
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