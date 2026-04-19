LIVE ab 14.30 Uhr: Austria Wien gegen RB Salzburg

Salzburg wird mit Trauerflor auflaufen

Die Salzburger haben indes eine Wiener Woche vor sich, nach dem Austria-Doppel wartet noch Rapid. „Für uns gilt es, die Lehren aus dem letzten Spiel gegen den LASK zu ziehen und uns in verschiedenen Bereichen zu verbessern“, meinte Trainer Daniel Beichler. Seine Mannschaft wird mit einem Trauerflor auflaufen und des verstorbenen Alexander Manninger gedenken. Der einstige Salzburg-Torhüter war am Donnerstag tödlich mit dem Auto verunglückt.