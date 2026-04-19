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Polizei im Großeinsatz

Schüsse an US-Uni: Mehrere Todesopfer bestätigt

Ausland
19.04.2026 12:27
Im US-Bundesstaat Iowa ist es offenbar am frühen Sonntagmorgen zu einem Schusswaffenvorfall ...
Im US-Bundesstaat Iowa ist es offenbar am frühen Sonntagmorgen zu einem Schusswaffenvorfall gekommen (Symbolbild).(Bild: AFP/Libby O‘Neill/Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im US-Bundesstaat Iowa ist es Sonntagfrüh offenbar zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. Die Polizei untersucht derzeit Berichte über Schüsse an der University of Iowa, teilte die Stadt mit. Demnach gibt es „bestätigte Opfer“.

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Die Universität im Mittleren Westen der USA hatte kurz nach 2 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr, MESZ) eine Warnmeldung auf ihrer Webseite veröffentlicht. Demnach gebe es „bestätigte Opfer“, zahlreiche Rettungskräfte seien bereits vor Ort. Der Bereich sollte laut den Behörden unbedingt gemieden werden. Nähere Details nannte die Universität vorerst nicht.

Universität meldet „Schüsse“ in Ausgehviertel
Die Universität teilte mit, dass „Schüsse“ in einem für sein Nachtleben bekannten Viertel gemeldet worden seien. In einer weiteren Mitteilung auf der Webseite der Universität hieß es, die Polizei der Stadt Iowa City untersuche den Vorfall. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, „wachsam zu bleiben“.

Prügeleien und flüchtende Menschen
Auf Bildern und Videos, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie Menschenmassen während des Vorfalls durch die Stadt rannten und Schutz suchten. Zudem zeigen Aufnahmen eskalierende Gewaltszenen, in denen sich Gruppen gegenseitig prügelten.

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Die USA werden immer wieder von Schusswaffenangriffen erschüttert. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner, die Waffengesetze sind nur schwach reguliert. 

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