Schüsse an US-Uni: Mehrere Todesopfer bestätigt

Universität meldet „Schüsse“ in Ausgehviertel

Die Universität teilte mit, dass „Schüsse“ in einem für sein Nachtleben bekannten Viertel gemeldet worden seien. In einer weiteren Mitteilung auf der Webseite der Universität hieß es, die Polizei der Stadt Iowa City untersuche den Vorfall. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, „wachsam zu bleiben“.