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Emotionales Manninger-Gedenken von Juve-Kapitän

Fußball International
19.04.2026 13:07
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Juventus-Kapitän Manuel Locatelli hat vor dem Spiel gegen Bologna an Alexander Manninger erinnert. „Er war ein großartiger Mensch und so werden wir ihn immer in Erinnerung behalten“, zeigt sich der Italiener nach dem tragischen Tod des ehemaligen Juve-Torhüters erschüttert. 

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„Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um an Alexander Manninger zu erinnern“, beginnt Locatelli sein emotionales Statement. Schon als Kind habe er die Spiele von Juventus verfolgt und dabei schöne Erinnerungen an Manninger gesammelt so der aktuelle Kapitän.

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„Ich habe nur Gutes über ihn als Menschen gehört. Er war ein großartiger Mensch und so werden wir ihn immer in Erinnerung behalten. Ich spreche seiner Familie mein Beileid und das des gesamten Vereins aus“, betont Locatelli und schließt sein Statement mit den Worten: „Wir werden ihn immer in liebevoller Erinnerung behalten. Er wird für immer in unseren Herzen und in denen aller Juventus-Fans weiterleben.“ 

Von Lokalbahn erfasst
Manninger war am frühen Morgen des 16. April mit einem modernen VW-Minivan unterwegs – alleine, ohne Beifahrer. Gegen 8.20 Uhr wollte er mit seinem Pkw einen kleinen und ungeregelten Bahnübergang überqueren.

Eine Garnitur der Lokalbahn erfasste dabei den silbernen VW, riss das Fahrzeug mit voller Wucht mehrere Meter mit. Schwerst beschädigt kam der Kleinbus zum Stillstand. Passanten eilten Manninger zu Hilfe, befreiten ihn aus dem Pkw-Wrack. Der 48-Jährige war da schon nicht mehr bei Bewusstsein, erste Reanimationsversuche blieben leider erfolglos.

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