Emotionales Manninger-Gedenken von Juve-Kapitän

„Ich habe nur Gutes über ihn als Menschen gehört. Er war ein großartiger Mensch und so werden wir ihn immer in Erinnerung behalten. Ich spreche seiner Familie mein Beileid und das des gesamten Vereins aus“, betont Locatelli und schließt sein Statement mit den Worten: „Wir werden ihn immer in liebevoller Erinnerung behalten. Er wird für immer in unseren Herzen und in denen aller Juventus-Fans weiterleben.“