Emotionales Manninger-Gedenken von Juve-Kapitän

Juventus-Kapitän Manuel Locatelli hat vor dem Spiel gegen Bologna an Alexander Manninger erinnert. „Er war ein großartiger Mensch und so werden wir ihn immer in Erinnerung behalten“, zeigt sich der Italiener nach dem tragischen Tod des ehemaligen Juve-Torhüters erschüttert.
„Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um an Alexander Manninger zu erinnern“, beginnt Locatelli sein emotionales Statement. Schon als Kind habe er die Spiele von Juventus verfolgt und dabei schöne Erinnerungen an Manninger gesammelt so der aktuelle Kapitän.
„Ich habe nur Gutes über ihn als Menschen gehört. Er war ein großartiger Mensch und so werden wir ihn immer in Erinnerung behalten. Ich spreche seiner Familie mein Beileid und das des gesamten Vereins aus“, betont Locatelli und schließt sein Statement mit den Worten: „Wir werden ihn immer in liebevoller Erinnerung behalten. Er wird für immer in unseren Herzen und in denen aller Juventus-Fans weiterleben.“
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