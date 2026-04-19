Einmaliges Titanic-Relikt sorgt für Auktionshammer

In der Realität überreichte Straus ihren Pelzmantel mit den Worten „Ich werde ihn nicht mehr brauchen“ an ihr Dienstmädchen. Dem hartnäckigen Drängen ihres Ehemannes, sie möge sich in ein Boot setzen, gab sie nicht nach. „Wir sind seit so vielen Jahren zusammen. Wohin du gehst, gehe auch ich“, soll sie nachweislich gesagt haben. Ihr Leichnam wurde nie gefunden bzw. identifiziert. Sie war nur eine von vier Frauen aus der Ersten Klasse, die nicht überlebten.