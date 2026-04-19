Bauer (53) bei Feldarbeiten tödlich verunglückt

Einen tragischen Ausgang nahmen Feldarbeiten am Samstag für einen 53-jährigen Landwirt in Wels (OÖ). Der Mann war alleine beschäftigt, geriet dabei unter die Egge und wurde etwa 100 Meter mitgeschleift. Erst am Abend bemerkten Nachbarn den Vorfall, für den 53-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät.