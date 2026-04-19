Bauer (53) bei Feldarbeiten tödlich verunglückt

Einen tragischen Ausgang nahmen Feldarbeiten am Samstag für einen 53-jährigen Landwirt in Wels (OÖ). Der Mann war alleine beschäftigt, geriet dabei unter die Egge und wurde etwa 100 Meter mitgeschleift. Erst am Abend bemerkten Nachbarn den Vorfall, für den 53-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät.
Ein 53-Jähriger aus Wels war am Samstag alleine mit Feldarbeiten beschäftigt. Dabei lenkte er einen Traktor samt angehängter Egge, um den Ackerboden zu begradigen.
Aus bislang unbekannten Gründen verließ der 53-Jährige den Traktor, geriet unter die Egge und wurde etwa 100 Meter mitgeschleift. Der Traktor fuhr anschließend unbemannt gegen eine Hausmauer neben dem Acker.
Mehrere Ersthelfer befreiten Mann
Gegen 18 Uhr bemerkten Nachbarn das noch laufende Fahrzeug und entdeckten den 53-Jährigen unter der Egge. Mehrere Ersthelfer befreiten den Mann und verständigten den Notruf. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen sämtlicher Beteiligter konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.
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