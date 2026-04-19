Viele Wildtiere sind in der Steiermark bedroht

Lebensraum der Tiere wird immer mehr eingeschränkt

Monika Großmann ist es aber auch ganz wichtig, ein Plädoyer an unsere Leser zu richten: „Wenn es um Wildtiere geht, die Lockerungen bei ihrem Schutz und unseren Umgang mit ihnen – dann ist das aktuell fast nicht mehr auszuhalten, was wir der Tierwelt antun! Überall werden Straßen gebaut, ihr Lebensraum wird eingeschränkt oder vernichtet, die Tiere werden vertrieben. Man hat den Eindruck, dass da niemand mehr laut die Stimme für sie erhebt.“