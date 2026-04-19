Streit eskaliert: Frau sticht mit Brotmesser zu

Ein Streit zwischen einem Paar ist am Samstag in Wien-Penzing völlig eskaliert und endete blutig. Die 31-Jährige soll dabei zum Brotmesser gegriffen und ihren Partner im Brustbereich verletzt haben. Beide standen laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss.
Mit einer blutenden Wunde am Oberkörper hat ein 26-jähriger Mann am frühen Samstagabend selbst die Tür für die alarmierten Polizisten geöffnet. In der Wohnung soll es zuvor zu einem heftigen Streit mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin gekommen sein, bei dem die Polin ihm mit einem Messer in den Brustbereich gestochen und ihn verletzt haben soll.
26-Jähriger im Spital
Auch die Frau befand sich noch in der Wohnung, beide wirkten laut Polizei alkoholisiert. Laut ersten Angaben soll ein Brotmesser verwendet worden sein. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.
Annäherungsverbot erteilt
Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, hieß es seitens der Polizei. Sie wurde wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.
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