Streit eskaliert: Frau sticht mit Brotmesser zu

Mit einer blutenden Wunde am Oberkörper hat ein 26-jähriger Mann am frühen Samstagabend selbst die Tür für die alarmierten Polizisten geöffnet. In der Wohnung soll es zuvor zu einem heftigen Streit mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin gekommen sein, bei dem die Polin ihm mit einem Messer in den Brustbereich gestochen und ihn verletzt haben soll.