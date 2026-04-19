„Schlepper haben meine Tochter im Meer ertränkt“

Bei der Einvernahme misshandelt?

Freilich durchsuchte das LKA den Wagen und stellte das hinter der Sonnenblende versteckte Falschgeld sicher. „Bei der Einvernahme wurde ich geschlagen“, sagt der Angeklagte, für den die Unschuldsvermutung gilt. Es wird still. „Sie wären gut beraten, wenn sie aufpassen, was Sie hier von sich geben“, flüstert sein Anwalt. „Ok, alles klar, ich ziehe das zurück. Entschuldigung.“ Es wird vertagt.