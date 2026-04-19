Mit 39 geht für Weltmeister ein Traum in Erfüllung

Egan Bernal, Tom Pidcock, Ben O´Connor! Die Tour of the Alps bringt ab Montag Weltklasse-Radprofis nach Tirol. Österreichs Mountainbike-Star Daniel Federspiel steht erstmals bei der Generalprobe für den Giro d´Italia am Start.
„Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Es war immer mein Traum, da einmal dabei zu sein“, grinste Tirols Radheld Daniel Federspiel über das ganze Gesicht. Der Ötztal-Sieger 2025 steht erstmals bei der am Montag in Innsbruck beginnenden „Tour of the Alps“ auf der Startliste.
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