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Mit 39 geht für Weltmeister ein Traum in Erfüllung

Sport-Mix
19.04.2026 13:01
Im Vorjahr ggewann Daniel Federspiel den Ötztaler Rad-Marathon, am Montag startet der Tiroler ...
Im Vorjahr ggewann Daniel Federspiel den Ötztaler Rad-Marathon, am Montag startet der Tiroler bei der Giro-Generalrpobe.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Egan Bernal, Tom Pidcock, Ben O´Connor! Die Tour of the Alps bringt ab Montag Weltklasse-Radprofis nach Tirol. Österreichs Mountainbike-Star Daniel Federspiel steht erstmals bei der Generalprobe für den Giro d´Italia am Start.

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„Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Es war immer mein Traum, da einmal dabei zu sein“, grinste Tirols Radheld Daniel Federspiel über das ganze Gesicht. Der Ötztal-Sieger 2025 steht erstmals bei der am Montag in Innsbruck beginnenden „Tour of the Alps“ auf der Startliste.

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