Kleine Hündin „Fifi“ von Ratte schwer zugerichtet

Großer Schreck für Hündin „Fifi“, die bei einem Spaziergang im Burgenland von einer Ratte böse zugerichtet wurde. Die Tierarztkosten sind für die Besitzerin kaum zu stemmen – diese werden nun vom Verein „Freunde der Tierecke“ getragen. Krone+ wollte wissen: Sind Ratten eine reale Gefahr für frei laufende Hunde?
„Am Anfang wussten wir nicht, was unsere Hündin so krank gemacht hat“, erinnert sich Karin D. an eine schwere Zeit vor zwei Monaten. Die kleine „Fifi“ bekam plötzlich Durchfall und hohes Fieber. Beim Tierarzt gab es Spritzen, Medikamente, Infusionen, schließlich auch eine Blutabnahme. „Und da kam dann heraus, dass unser geliebter Vierbeiner von einer Ratte gebissen sein worden muss!“
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