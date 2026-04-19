Kleine Hündin „Fifi“ von Ratte schwer zugerichtet

„Am Anfang wussten wir nicht, was unsere Hündin so krank gemacht hat“, erinnert sich Karin D. an eine schwere Zeit vor zwei Monaten. Die kleine „Fifi“ bekam plötzlich Durchfall und hohes Fieber. Beim Tierarzt gab es Spritzen, Medikamente, Infusionen, schließlich auch eine Blutabnahme. „Und da kam dann heraus, dass unser geliebter Vierbeiner von einer Ratte gebissen sein worden muss!“