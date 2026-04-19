Die besten Bilder des Vienna City Marathon 2026

Auch sportlich wurde es zum Spektakel. Fanny Kiprotich hat den 43. Vienna City Marathon in 2:06:54 gewonnen. Der 24-jährige Kenianer siegte beim Rennen über 42,195 km am Sonntag mit Respektabstand, verpasste die Wien-Bestmarke von 2:05:08 bei guten Wetterbedingungen nach langen Kilometern im Sololauf aber deutlich. ÖLV-Rekordhalter Aaron Gruen musste kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben. Bei den Frauen sorgte die Äthiopierin Tigist Gezahagn in 2:20:06 für einen neuen Wien-Rekord.