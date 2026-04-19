Die besten Bilder des Vienna City Marathon 2026

Große Emotionen, neue Rekorde und auch dramatische Momente: Der Vienna City Marathon 2026 hat wieder für ein Spektakel in der Bundeshauptstadt gesorgt. Die „Krone“ hat die besten Bilder des Tages gesammelt.
Hier die besten Bilder des VCM 2026:
Dass der 43. Vienna City Marathon 2026 alle Rekorde schlägt, stand schon längst fest. Seit Sonntagfrüh liegen aber auch die offiziellen Zahlen vor. In den neun Bewerben gibt es insgesamt 49.379 Anmeldungen. Dies ist ein Plus von 3.296 gegenüber dem bisherigen Rekord von 2025.
Auch sportlich wurde es zum Spektakel. Fanny Kiprotich hat den 43. Vienna City Marathon in 2:06:54 gewonnen. Der 24-jährige Kenianer siegte beim Rennen über 42,195 km am Sonntag mit Respektabstand, verpasste die Wien-Bestmarke von 2:05:08 bei guten Wetterbedingungen nach langen Kilometern im Sololauf aber deutlich. ÖLV-Rekordhalter Aaron Gruen musste kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben. Bei den Frauen sorgte die Äthiopierin Tigist Gezahagn in 2:20:06 für einen neuen Wien-Rekord.
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