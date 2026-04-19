Arbeiten im Alter: Notwendig oder Sklaverei?

Zwischen Selbstverwirklichung und politischem Signal

Die Debatte bewegt sich somit zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite steht die Idee eines aktiven, selbstbestimmten Alterns, das politisch sogar gezielt gefördert wird. Auf der anderen Seite wächst die Sorge, dass sich ein System etabliert, in dem ausreichende Absicherung im Alter nicht mehr selbstverständlich ist. Wenn selbst politische Spitzenvertreter ein „Aufschieben“ der Pension als Zeichen von Leistungsbereitschaft und Wertschätzung darstellen, könnte das auch gesellschaftliche Erwartungen verschieben. Die angekündigte Evaluierung der Maßnahmen im Jahr 2030 zeigt zudem, dass der eingeschlagene Kurs langfristig noch nicht endgültig beurteilt werden kann.