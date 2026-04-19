Weißmann packt aus: „Das darf nie bekannt werden“

„Es war alles einvernehmlich“

„Ich habe bestätigt, dass es über längere Zeit eine private Bekanntschaft, beginnend 2019, gab. Da war ich bekanntlich noch gar nicht ORF-Generaldirektor. Die Vorwürfe dieser Frau habe ich aber von Anfang an zurückgewiesen, denn es war alles einvernehmlich und wechselseitig. Ich sehe mich auch durch die Compliance-Untersuchung des ORF – ,keine sexuelle Belästigung‘ – zu 100 Prozent rehabilitiert.“ Es gebe „keine kompromittierenden Fotos, die ich bereue“, merkt Weißmann an.