Rom will Tausende E-Scooter aus Zentrum verbannen

Die Zahl der E-Roller hat in Zeiten der Pandemie in Italien stark zugenommen. Viele Menschen meiden öffentliche Verkehrsmittel und setzen daher auf diese Art der Mobilität. Zuletzt kam es wiederholt zu Unfällen mit den Elektro-Gefährten. Von 17 tödlichen Unfällen mit E-Scootern in Italien wurden vier in Rom gemeldet. Fast jeden dritten Tag kommt es in der 3,5-Millionen-Metropole zu einem Unfall mit den Rollern.