Italien führt strengere Regeln für E-Scooter ein

Nach mehreren tödlichen Unfällen führt Italien nun strengere Regeln für E-Scooter ein. Eine neue Straßenverkehrsordnung, die am Mittwoch in Kraft tritt, sieht erstmals Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Fahrzeuge vor. In Fußgängerzonen dürfen die Scooter demnach künftig nicht schneller als sechs Stundenkilometer fahren, überall sonst nur noch 20 statt wie bislang 25 km/h. Das Parkverbot auf dem Gehsteig bleibt bestehen.