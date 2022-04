Polen blitzt mit Klage gegen Copyright-Reform ab

„Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist eine gute Nachricht am heutigen Welttag des geistigen Eigentums“, teilte Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des heimischen Musikwirtschaftsverbands IFPI Austria, in einer Aussendung mit. „Der Gerichtshof stellt auch klar, dass in Artikel 17 ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen der Plattformen, der User und der Kreativen gefunden wurde“, bekräftigte er, und erklärte: „Das Justizministerium wird sich nun fragen müssen, ob es nicht bei der Umsetzung von Artikel 17 unzulässig über die EU-Vorgabe hinausgegangen ist.“