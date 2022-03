A6 Avant e-tron: Audis elektrische Business Class

800-Volt-Bordsystem

Den Kombi haben die Ingolstädter gewählt, weil er in vielen Märkten den Bestseller in der A6-Baureihe gibt. Sein elektrisches Antriebskonzept sieht eine Gesamtleistung von 270 kW/367 PS vor. Das System arbeitet mit einer Spannung von 800 Volt und ist auch mit Allradtechnik kombinierbar. Die Lithium-Batterie hat eine Kapazität von 100 kWh. Damit wird eine Reichweite von rund 700 Kilometer möglich, exakte Angaben sind aufgrund der noch lange ausstehenden Homologierung noch nicht möglich. Aufladen lässt sich der Akku an Schnellladern in 20 Minuten, in dieser Zeit kommt er von fünf auf 80 Prozent seiner Speicherkapazität. An einer Wallbox mit 22 kW soll die Ladung auf 100 Prozent in weniger als acht Stunden möglich sein.