Nacht im Supermarkt hat Nachspiel für YouTube-Paar

Johnson Larose, 25, und seine Freundin Charlotte Fischer, 24, betreiben gemeinsam den YouTube-Kanal „Saucy and Honey“ mit mehr als 21.000 Abonnenten, auf dem sie sich bei viralen Herausforderungen und gegenseitigen Streichen zeigen. In einem Video, das sie am 21. Februar unter dem Titel „24 HOUR OVERNIGHT CHALLENGE IN TARGET (CAUGHT?!?)“ veröffentlichten, filmten sich Larose und Fischer dabei, wie sie 30 Minuten vor Ladenschluss in einen Target-Supermarkt gingen und sich dann versteckten, um die Nacht dort zu verbringen.