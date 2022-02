Corona-Krise: So gehen Jugendliche damit um

Überraschung: mehr Sport, Obst und Gemüse

Bei der Auswertung fiel mir auf, dass meine Klassenkollegen sich nun mehr Zeit zum Essen nehmen als vor der Pandemie (57%). So haben mir einige erzählt, dass sie jetzt zum Beispiel eher frühstücken, anstatt mit leerem Bauch in die Schule zu gehen wie früher. Vor der Krise haben sich nach Selbsteinschätzung 60% jedoch gesünder ernährt. 18 Personen bedienen sich nun häufiger an ,,Snacks“ aus Langeweile. Süßes wird aber nicht öfter konsumiert. Immerhin gaben 57% an, in letzter Zeit mehr Obst und Gemüse zu sich genommen zu haben. 50% der Befragten sagten aus, dass sie mehr Sport betrieben haben. Das hat mich dann schon sehr überrascht. Wahrscheinlich gehen meine Mitschüler mehr spazieren oder wandern, so wie ich.