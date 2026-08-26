„Hilfe, ich leide unter ungewolltem Stuhlabgang!“

Je nach Ursache können zusätzlich Medikamente zur Stuhlregulierung eingesetzt werden. Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind Elektrostimulation oder operative Verfahren. Auch Hilfsmittel wie etwa Analtampons können Sicherheit im Alltag geben. Wichtig ist: Je früher Betroffene das Problem ansprechen, desto größer sind die Chancen, wieder mehr Lebensqualität zurückzugewinnen.