Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LESER FRAGEN

„Hilfe, ich leide unter ungewolltem Stuhlabgang!“

Gesund - Leser fragen
26.08.2026 10:00
Beckenbodentraining gegen ungewollten Harn- und Stuhlverlust.
Beckenbodentraining gegen ungewollten Harn- und Stuhlverlust.(Bild: Krone-Collage/Iryna Inshyna, VIKTOR ANDREAS <?ZE?>HAUNOLD)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Irma S. (69): „Ich habe häufig Blähungen, die manchmal von ungewolltem Stuhlabgang begleitet sind. Was hilft dagegen?“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dr. Kira Sorko-Enzfelder, FÄ für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie, Spezialgebiet Proktologie, Evangelisches Krankenhaus in Wien: Unkontrollierter Stuhl- oder Windabgang ist für viele Betroffene ein belastendes Tabuthema. Doch Stuhlinkontinenz ist kein unabänderliches Schicksal: Mit der richtigen Abklärung und Therapie lassen sich die Beschwerden deutlich verbessern oder verschwinden komplett.

Erste Anlaufstelle ist meist der Hausarzt, der bei Bedarf zum Proktologen überweist. Nach genauer Abklärung wird die Behandlung individuell angepasst. Oft helfen bereits konservative Maßnahmen: Eine regelmäßige Stuhlentleerung, eine angepasste Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen und Flüssigkeit sowie bei Bedarf eine gezielte Entleerung mit Zäpfchen oder kleinen Einläufen verbessern die Stuhlkontrolle.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Besonders wichtig ist das Beckenbodentraining: Durch spezielle Übungen wird die Beckenbodenmuskulatur gestärkt und die Fähigkeit verbessert, den Stuhl zurückzuhalten. Am besten werden diese Übungen unter Anleitung einer spezialisierten Beckenboden-Physiotherapie erlernt. Bei Schwierigkeiten, die Muskulatur bewusst anzusteuern, können außerdem Biofeedback-Verfahren helfen.

Je nach Ursache können zusätzlich Medikamente zur Stuhlregulierung eingesetzt werden. Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind Elektrostimulation oder operative Verfahren. Auch Hilfsmittel wie etwa Analtampons können Sicherheit im Alltag geben. Wichtig ist: Je früher Betroffene das Problem ansprechen, desto größer sind die Chancen, wieder mehr Lebensqualität zurückzugewinnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund - Leser fragen
26.08.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krank nach der Reise
Nach dem Urlaub ist vor dem Krankenstand
Weissfleckenkrankheit
Leben mit Vitiligo: Betroffene leiden psychisch
Experte klärt auf
Was Akne-Haut im Sommer braucht und neue Therapien
Smart messen
Warum Fieber oft unentdeckt bleibt und die Folgen
Grillabende, Eis & Co.
Wenn der Sommer auf die Blutfette schlägt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
206.454 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
175.890 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
112.286 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3486 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1634 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
1483 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Mehr Gesund - Leser fragen
LESER FRAGEN
„Hilfe, ich leide unter ungewolltem Stuhlabgang!“
Krone Plus Logo
Jede zweite Frau
Blasenentzündung: Wenn jeder Tropfen schmerzt
Verdauungsprobleme
Was wirklich hinter Babys Bauchschmerzen steckt
Kein Heißhunger mehr
Forscher tüfteln an „Sport in Tablettenform“
Tausende betroffen
Die Bandscheibe! So beugen Sie Rückenschmerzen vor

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf