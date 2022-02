50 Datenlecks mit 6 Millionen Datensätzen gefunden

Sicherheitsforscher des Chaos Computer Clubs (CCC) in Deutschland haben bei einer „freiwilligen Netzpatrouille“ mehr als 50 Datenlecks in staatlichen Institutionen sowie Unternehmen aus diversen Geschäftsbereichen entdeckt. Insgesamt habe man Zugriff auf mehr als 6,4 Millionen persönliche Daten von Kunden, Fluggästen, Bewerbern, Patienten, Versicherten und Nutzern sozialer Netzwerke gehabt, so der CCC am Montag in einer Mitteilung. In keinem der Fälle wurden demnach technische Zugangshürden überwunden, die Daten seien vielmehr auf „ungeschützten Präsentiertellern“ gelegen.